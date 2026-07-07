Lanzan postulaciones para la edición 2026 de "100 Líderes Mayores"

La iniciativa "100 Líderes Mayores" lanzó su convocatoria 2026 para reconocer a personas de 75 años o más que "aportan al desarrollo del país y lideran cambios sociales gracias a su talento y experiencia", y a la que cualquier persona puede nominar a sus candidatos.

Bajo el lema "Necesitamos más voces que inspiren", se desplegará una amplia campaña con la participación de reconocidos Líderes Mayores de ediciones anteriores: el cantante José Alfredo "Pollo" Fuentes, la showoman Maitén Montenegro, el actor Adriano Castillo, más conocido como "compadre Moncho"; y la actriz María Elena Duvauchelle.

"Chile envejece aceleradamente y eso es una oportunidad, no un problema. 100 Líderes Mayores existe para demostrar que el liderazgo no tiene fecha de vencimiento y para invitar a toda la sociedad a mirar a las personas mayores como lo que son: protagonistas activos del presente, no del pasado", comentó Sofía Rivas, directora ejecutiva de Conecta Mayor UC, que desarrolla la instancia junto a El Mercurio y la Pontificia Universidad Católica.

Cómo nominar candidatos a Líderes Mayores 2026

Líderes Mayores 2026 tiene cinco categorías para nominar:

Ciencias y Humanidades

Cultura y Artes

Economía y Oficios tradicionales

Labor comunitaria y Política

Vida saludable y Deportes

Las nominaciones se pueden realizar hasta el lunes 27 de julio, a través del sitio lideresmayores.cl, espacio donde también se pueden conocer las historias de líderes mayores de las ediciones anteriores.

En la plataforma se debe ingresar el nombre de la persona nominada, cuál es su aporte actual y por qué merece ser reconocida.

En esta edición 2026, la sexta de la historia, el jurado está compuesto por representantes de organizaciones auspiciadoras y colaboradoras, referentes de opinión, además de cinco Líderes Mayores de la versión anterior en nombre de los 500 destacados que la iniciativa ya lleva hasta la fecha.

Juan Carlos de la Llera, rector de la Universidad Católica, será el presidente del comité de selección, que bajo criterios de vigencia, innovación, impacto e inspiración, elegirá a las 100 personas que recibirán el reconocimiento.

Resultados darán inicio al Mes de las Personas Mayores

Los 100 finalistas se presentarán en una edición especial de El Mercurio, el domingo 4 de octubre, y en medios colaboradores, como Cooperativa; mientras que la ceremonia de premiación se realizará en la UC, el 3 de noviembre.

En las cinco ediciones anteriores se han recibido 7.773 postulaciones y se ha reconocido a más de 500 personas mayores protagonistas en el país; y entre ellas destacan figuras tan diversas como Sergio Campos, Carlos Caszely, Delfina Guzmán, Ricardo Lagos, Ester Precht, Rosa Devés, Isabel Allende, Mario Kreutzberger, Hernán Rivera Letelier, Mónica González, José Maza, Kristine Tomkins, Claudio Parra o Mario Mutis.