Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.9°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Así se celebró la captura de Maduro en la "Pequeña Caracas" de Estación Central

Publicado: | Fuente: Karla Fernández, Cooperativa
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Decenas de venezolanos se congregaron esta mañana en la esquina de Toro Mazote con Alameda, conocida como la “Pequeña Caracas” de Estación Central, para celebrar la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras la intervención militar de Estados Unidos al país caribeño. Las manifestaciones se han extendido a otros puntos de la capital.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados