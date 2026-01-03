Decenas de venezolanos se congregaron esta mañana en la esquina de Toro Mazote con Alameda, conocida como la “Pequeña Caracas” de Estación Central, para celebrar la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras la intervención militar de Estados Unidos al país caribeño. Las manifestaciones se han extendido a otros puntos de la capital.

LEER ARTICULO COMPLETO