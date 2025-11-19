Chile expulsó a 69 extranjeros en vuelo chárter a Colombia y Perú

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) informó este miércoles la expulsión de 69 extranjeros en un vuelo chárter con destino a Colombia y Perú tras haber cometido delitos o infringir normas administrativas en el país.

Según detalló la autoridad migratoria junto a la PDI, el vuelo, efectuado el pasado domingo 16 de noviembre, se concretó tras formalizarse 46 expulsiones de carácter administrativo y 23 judiciales, estas últimas por delitos como homicidio, violación, robo, contrabando y vulneraciones migratorias.

El director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, subrayó que desde que asumió el actual Gobierno, se ha "expulsado a más de 4.000 personas extranjeras en 22 vuelos chárter y cientos de vuelos comerciales".

En esa línea, enfatizó, se ha logrado "fortalecer la normativa migratoria para hacer más eficientes los procedimientos que nos permitan, efectivamente, expulsar de nuestro país a aquellas personas extranjeras que cometen delitos".

La prefecto y jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, Polly Ureta Aburto, detalló por su parte que 49 de los expulsados tienen nacionalidad colombiana y 20 peruana.

Desde el Ministerio del Interior destacaron que, durante 2025, Sermig y PDI han materializado 1.068 expulsiones desde el territorio nacional, 828 corresponden a expulsiones administrativas y 240 a judiciales.