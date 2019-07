Insulza acusó falta de prolijidad del Gobierno en exigencia de visa a venezolanos

El senador socialista por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, acusó falta de prolijidad en el Gobierno en la implementación de la exigencia a venezolanos de una visa consular para ingresar en calidad de turista o bien la ya vigente visa de Responsabilidad Democrática.

El parlamentario fue recibido en La Moneda por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en una reunión que fue solicitada por Insulza para tratar la situación de los migrantes venezolanos que no han podido ingresar a Chile desde que comenzó a implementarse esta política.

"Me ha explicado el ministro que Ecuador puso visa consular y Perú puso visa consular y Chile no tenía más remedio que hacerlo, pero el problema es que aquí se prometió a cualquier venezolano que llegara acá iba a tener las puertas abiertas y no es que hayan venido, es que nosotros los llamamos", aseguró.

"No ha sido muy prolija, ciertamente, no quiero entrar en la crítica que ya he hecho estos días", sostuvo Insulza, agregando que "también hay que entender que antes teníamos algo así como un 1 por ciento de personas inmigrantes en nuestro país y ahora ya vamos en 7 por ciento y, según las cifras, ya en Chile hay como 400 mil venezolanos".

Posteriormente, el senador UDI por Arica y Parinacota, José Miguel Durana, también fue recibido por Chadwick, tras lo cual el parlamentario informó que de las más 12.500 visas que han solicitado venezolanos en distintos consulados de Chile, nuestro país ha otorgado 412.

Sólo en Tacna se han recibido 822 solicitudes y se han otorgado 112 visas a venezolanos.