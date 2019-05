Interior se querelló por red de tráfico de migrantes chinos

El Ministerio del Interior presentó una querella por la red de tráfico de migrantes chinos en la que participaba el ex alcalde de Los Andes y un actual funcionario de Cancillería, entre otros.

La acción judicial fue presentada por el ministro Andrés Chadwick ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la denominada política de "tolerancia cero" en contra quienes burlen normas migratorias.

Chadwick aseveró que "estamos ordenando la casa, eso significa tener una política de migración como la que el país ha conocido y estoy preocupado de las situaciones ilegales o delitos que se puedan cometer en este proceso de ingresar personas al país y de facilitar, y en este caso, a través de una acción delictual, el otorgamiento de permisos de residencia, de visas, como los que hemos visto en esta investigación".

Entre los detenidos por esta red se encuentran Álex Brito, actual funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores; Álex Trigo, ex gobernador de Choapa en la Región de Coquimbo; y Mauricio Navarro, ex alcalde de Los Andes y ex fiscal.