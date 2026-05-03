Venezolanos en Chile protestaron por libertad de presos políticos
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Un grupo de venezolanos en Chile se reunió este domingo frente a la iglesia Sacramentinos, en Arturo Pratt con Santa Isabel, en el centro de Santiago, en una protesta para exigir la libertad de presos políticos en Venezuela, manifestación convocada a nivel mundial por la líder opositora María Corina Machado a través de redes sociales.
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