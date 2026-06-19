Organización migrante pidió no usar tema de niños haitianos como "caballito de batalla"

Rolland Profet, secretario general del Movimiento de Inmigrantes por el Desarrollo, comunicó que el Gobierno ha dado con el paradero de más niños haitianos de los ya hallados hasta el momento y exhortó a enfocar la respuesta institucional "no en decir si hay delito o no, sino que simplemente en encontrarlos".

El activista de origen haitiano mantuvo una reunión esta jornada con la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y al término de la instancia informó que el Ejecutivo "va a actualizar las cifras" de los menores haitianos encontrados, que por ahora se cifran en 40 de un total de 64 desaparecidos.

"Sabemos que han estado desaparecidos (un total de) 64 y estamos esperando actualización (...). Según lo que nos dijo acá el equipo de la ministra y todo, han encontrado más. Entonces, esperemos que sean todos; si no, vamos a seguir presionando", agregó Profet.

El secretario general del Movimiento de Inmigrantes por el Desarrollo aprovechó de expresar que "no es bueno (determinar) si hay delito (de tráfico de menores) o no; lo importante es encontrar a estos niños para dar tranquilidad a la ciudadanía, porque la madre haitiana va a estar preocupada".

"Tal vez va a decir 'oh, mi hijo está en peligro', porque todos los medios están hablando de tráfico; entonces, no hay tranquilidad. Lo que nos preocupa es que haya una respuesta eficiente y no decir si hay delito o no, (sino que) simplemente encontrarlos", exhortó el activista.

No usar el problema como "caballito de batalla"

"Después vamos a hablar de cómo fortalecer las instituciones y de cómo seguir peleando para que no haya vulneración de derechos de estos niños y niñas en Chile", aseveró Profet.

"Le pido a los políticos no tomar eso (el problema) como caballito de batalla. Dejen que la Justicia haga su trabajo, porque pueden cruzar información y dar información falsa y alterar el tema, que es de niños, niñas, derechos y humanidad. Entonces, seamos responsables políticamente en eso", subrayó.

De todos modos, "lo que creo es que no podemos estar en Chile, uno de los países con mayor institucionalidad de Latinoamérica, (y) que pase eso. Es incomprensible que haya vuelos con niños ingresando al país y que no se sepa su paradero", cuestionó el activista.

"Espero que, después de resolver eso, no se vuelva a repetir, para que Chile pueda mostrar que realmente tiene una institucionalidad que funciona y que va a seguir funcionando", cerró.