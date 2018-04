Piñera explicó en Facebook Live el "espíritu" de su política migratoria

El Presidente Sebastián Piñera explicó este martes, mediante una transmisión en Facebook Live, los "principios" fundamentales de la nueva política migratoria que presentó en la víspera, y que contempla cambios legales impulsados tanto por la vía administrativa -mediante decretos e instructivos- como a través de proyectos de ley.

En poco más de 13 minutos, el Mandatario insistió en aspectos como la necesidad de transparentar las intenciones de los inmigrantes que llegan a Chile y cifró a éstos, al día de hoy, en un millón 100 mil; aunque la semana pasada y hasta ayer mismo el Ejecutivo había redondeado la cifra a un millón.

El Presidente respondió algunas preguntas de cibernautas.

A continuación los principales planteamientos del Jefe de Estado:

-"Les quiero contar el espíritu de esta ley: no podemos permitir que sigan ingresando a Chile, en cantidades de cientos de miles, personas que empiezan no respetando nuestra Ley de Migraciones, porque vienen pretendiendo ser turistas y no son turistas, y muchas veces son abusados y explotados por verdaderas mafias de trata de personas, que les prometen el oro y el moro en sus respectivos países, los traen a Chile y aquí los abandonan".

-"La casa estaba muy desordenada y era urgente y necesario ordenarla".

-"Todo país tiene derecho a regular la forma en que ingresan los extranjeros (...) y la forma en que deben comportarse".

-"En los últimos años hemos tenido un crecimiento exponencial de la migración. Por ejemplo: hace sólo cuatro años atrás había 400 mil extranjeros en Chile. Hoy día tenemos más de un millón 100 mil, y casi un tercio están en forma irregular".

Gráfico en mano, Piñera advirtió sobre el "crecimiento exponencial" del número de extranjeros en Chile.

-"Lo que queremos evitar son las personas que entran ilegalmente, que no respetan nuestras leyes, que llegan (...) a producir problemas, daños e incluso cometer delitos. El principio es simple: abrir las puertas a lo que le hace bien a Chile y cerrar nuestras fronteras a lo que nos causa daño".

-"Vamos a fortalecer la frontera norte, porque por ahí están ingresando muchas personas en forma ilegal, y si detectamos a una persona ingresando a Chile en forma ilegal lo vamos a poner inmediatamente en la frontera. Ése es el espíritu de la nueva Ley de Migraciones".

-"En el norte (...) tenemos un grave problema, porque están entrando a Chile muchas personas que tienen antecedentes penales, que han cometido delitos en sus países de origen".

-"A partir de hoy día Chile tiene una ley moderna, que satisface todos los estándares y criterios de derechos humanos y los tratados internacionales que Chile ha firmado, pero que parte por pedir una cosa básica: el que quiera venir a Chile tiene que respetar las leyes y cumplir nuestra política migratoria".

-"Chile va a seguir siendo un país abierto y acogedor con los migrantes que cumplen con nuestra ley, pero no vamos a ser ingenuos y vamos a cerrar las puertas a todos aquéllos que sólo vienen a incumplir nuestras leyes o a causarles daño a nuestros compatriotas".

-"Esto va a beneficiar no solamente a los chilenos; también va a beneficiar a los migrantes que están ya en Chile y que han venido a formar una nueva vida, a integrarse a nuestra sociedad y aportar a nuestro desarrollo".

-"En algunos casos vamos a pedir la visa en el país de origen (...) Es el caso, por ejemplo, de Haití y Venezuela. En el caso de Haití vamos a hacer una excepción, porque hay muchas familias que están en Chile y que tienen hijos, padres y esposas en Haití. Por tanto, va a haber una visa especial humanitaria de reunificación familiar".