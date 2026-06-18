Thayer: Tengo la certeza de que, más allá de Migraciones, hay información de los niños haitianos

El anterior director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) Luis Eduardo Thayer afirmó en Cooperativa que tiene "la certeza" de que, más allá de la repartición, hay información registrada sobre 64 niños haitianos cuyo rastro se desconoce tras ingresar al país en 2025.

La situación se dio a conocer, "lamentablemente" -dijo-, por un preinforme de Contraloría que "se filtró" y que comprende entre enero y octubre del año pasado, en el que alertó que no se ha encontrado el paradero de los referidos menores.

La problemática tiene como telón de fondo la investigación que Fiscalía abrió el lunes por posible tráfico de menores, tras desconocerse el paradero de un total de más de 200 niños de la misma nacionalidad, que llegaron al país en vuelos chárter a partir de 2022 mediante procesos de reunificación familiar.

"Se sabe que un preinforme de la Contraloría aún requiere de incorporar ciertas respuestas que han dado las instituciones. Entiendo que se ha informado desde el órgano que el documento con los resultados finales estará la próxima semana, donde tendremos los datos definitivos" de los niños extraviados, puntualizó Thayer.

En esa línea, explicó que "la búsqueda que se hizo en este caso se realizó sobre la base de información provista por la base de datos del Servicio Nacional de Migraciones, que es una de las que tiene el Estado (...). Allí, las personas entregan sus direcciones cuando solicitan una residencia definitiva o temporal".

En definitiva, "la base de datos desde la que se inicia la búsqueda no es ni la única ni tampoco necesariamente está actualizada al día, porque las personas, en el ejercicio legítimo de su autonomía, que son residentes legales en Chile, pueden cambiar de domicilio y no necesariamente actualizarlo de manera inmediata", sostuvo el exdirector del Sermig.

"Celebro la determinación del Gobierno" en hacer los cruces

No obstante, "con toda seguridad, esas familias que viven y trabajan en Chile, tienen registro, evidentemente, en el sistema educativo, porque esos niños van al colegio o van a los jardines infantiles; y van a los servicios de salud a vacunarse y atenderse. Además, los padres trabajan: tienen contrato muchos de ellos, y, por lo tanto, hay bases de datos donde estas personas, que tienen visas otorgadas y que tienen carnet chileno para extranjeros, pueden ser ciertamente cruzadas", aseguró.

"(En este contexto), yo celebro la determinación con la que el Gobierno ha iniciado esta fuerza de tarea para articular a los servicios para dar con esos cruces y, finalmente, encontrar el lugar donde están residiendo esos niños", señaló Thayer.