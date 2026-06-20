Wulf por hallazgos municipales de niños haitianos: No necesariamente corresponden a los de Contraloría

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, llamó a diferenciar la ubicación de niños y adolescentes haitianos por los municipios a los 64 casos incluidos en el preinforme de la Contraloría General de la República.

La secretaria de Estado informó que, de acuerdo a los antecedentes de la Policía de Investigaciones, ya se lograron identificar a 33 de los 64 niños, niñas y adolescentes considerados en la nómina elaborada por el ente contralor.

"Efectivamente están con sus familias", señaló la ministra Wulf sobre los 33 casos, enfatizando que el esfuerzo está concentrado en ubicar a quienes aún no han podido ser localizados.

Asimismo, abordó los reportes de diversas municipalidades del país: "Hemos visto el compromiso de algunos municipios que desde las oficinas locales de la niñez han identificado a algunos niños en sus comunas".

Sin embargo, reparó, "esos casos no necesariamente corresponden a los 64 del preinforme, sino que responden a un llamado realizado desde la Subsecretaría de la Niñez de conocer el estado de la población que ha ingresado por reunificaciones familiares, para verificar que se encuentren bien, dadas las diferentes alertas que se han generado por las investigaciones que están en curso".

La ministra reconoció también que la situación "ha revelado brechas en el sistema", por lo que, trabajan junto distintas instituciones para "fortalecer la coordinación del Estado y asegurar que una situación como esta no vuelva a ocurrir, porque lo más importante de todo este trabajo siempre va a ser los niños y su bienestar".

Subsecretaría de la Niñez advirtió "grietas" en el sistema de información

Por su parte, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, advirtió la existencia de "grietas" en el sistema de información utilizado para hacer seguimiento a diversos casos.

"La interoperabilidad de estos sistemas no solo afecta este caso, también afecta respecto de la protección de la niñez. Cuando llegamos en marzo, la primera necesidad era llenar esa grieta, por eso impulsamos el protocolo", sostuvo.

No obstante, el subsecretario señaló que durante la semana la PDI seguirá con el rastreo para ubicar a los 31 menores restantes. "El Registro de Información Social es la mejor base de datos que tenemos en el Estado sobre las prestaciones sociales. Lo que estamos haciendo es cruzar toda esa información, proporcionársela a la PDI para que pueda continuar con la búsqueda", explicó.

"Espero que de aquí al lunes podamos completar la lista, pero todo eso depende de investigaciones y del cruce de información que le hemos proporcionado", afirmó.