Siete de cada 10 menores que llegaron a las comisarías en 2025 lo hicieron como víctimas

Más del 72% de los niños, niñas y adolescentes que pasaron por una comisaría de Carabineros durante el 2025 lo hicieron por hechos vinculados con la vulneración de sus derechos fundamentales, según reveló un informe del Ministerio de Seguridad Pública.

El reporte integral desarrollado por la cartera, denominado "Niñez con trayectorias de riesgo", da cuenta sobre la compleja situación de miles de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el país.

El documento fue elaborado a partir de los datos recolectados por el Programa 24 Horas de Carabineros, diseñado para intervenir en situaciones de vulneración de derechos o en casos de conductas transgresoras.

"El 2025 hubo en el sistema 96.424 ingresos, que equivalen a un total de 57.584 niños. Eso significa que varios de ellos ingresaron al sistema en más de una oportunidad. Quienes ingresan al sistema 24 Horas son niños, niñas y adolescentes que se pueden encontrar en dos situaciones: en vulneración de derechos o sean infractores de ley", explicó el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

En esta línea, el secretario de Estado detalló que "el 72,4% de los registros de niños, niñas y adolescentes que ingresaron a una comisaría fueron por vulneración de derechos".

Cerca del 30% de los niños, niñas y adolescentes reingresó al programa durante 2025, evidenciando ciclos de vulnerabilidad o infracción. (FOTO: ATON)

Perfil de vulnerabilidad e infracción

Dentro del grupo que ingresó por vulneración de derechos, el informe detalla que, en promedio, seis de cada diez son menores de 13 años, mientras que el resto tiene entre 14 y 17 años.

Las principales causas de ingreso para este segmento incluyen lesiones, violencia intrafamiliar, amenazas y delitos sexuales, entre otros.

Por otro lado, los jóvenes que ingresaron como infractores sumaron 15.888, lo que representa el 22,7% del total. Aquí, el perfil es diferente: al menos siete de cada diez tienen entre 14 y 17 años, y esta proporción se mantiene en el catastro por género: al menos siete de cada diez son hombres.

Los ingresos a dependencias de Carabineros por menores alcanzan los 96.429, con casos de afectados que fueron por más de una ocasión. (FOTO: ATON)

Los motivos que los llevaron a Carabineros abarcan delitos contra la propiedad, lesiones, delitos por drogas, amenazas y control de armas.

La reincidencia, un indicador de alarma

El informe también destaca una preocupante tasa de reingreso. Si bien cerca del 70% de los menores ingresó por primera vez durante 2025, un significativo 29,8% ya había tenido interacciones previas con el programa.

Respecto a esto, Rodrigo Espinoza, general inspector de Carabineros, enfatizó la importancia de la coordinación interinstitucional para abordar la problemática, subrayando que "hoy se cuenta con la información sistematizada que permite alimentar periódicamente (las estadísticas), y también tener el retorno a cada uno de los niveles para poder gestionar de mejor manera".

"La información que maneja la institución es muy importante para la gestión de la prevención de los niños y niñas", cerró el funcionario policial.