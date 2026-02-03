Kast espera que su visita a Europa implique "intercambios positivos para nuestra nación"

El Presidente electo, José Antonio Kast, inició esta semana una gira por Europa, con una primera parada en Bruselas, Bélgica, como parte de una agenda internacional que lo llevará también a Italia y Hungría.

En este viaje, el futuro Mandatario busca establecer y fortalecer vínculos con figuras políticas afines en el continente.

A su llegada a Bruselas, Kast describió sus actividades como "intercambios positivos para nuestra nación". Detalló que su primera actividad fue participar, junto a su comitiva, en el "Political Network for Values", una organización que, según explicó, "a nivel mundial ha luchado por la libertad de expresión, la libertad de culto, la posibilidad de que los padres puedan ser los primeros educadores de sus hijos".

Posteriormente, la agenda del Presidente electo contempla reuniones de alto perfil, incluyendo al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, figuras relevantes de la derecha europea.

La agenda proyecta importantes encuentros con el gobernante húngaro Viktor Orbán y la jefa de gobierno italiana Giorgia Meloni, buscando alinear posiciones en asuntos internacionales relevantes para su futura gestión. (FOTO: Archivo)

Un encuentro relevante se produjo durante una escala en Madrid, España, donde Kast se reunió con Santiago Abascal, presidente del partido Vox. Ambos líderes, acompañados por la esposa del futuro Mandatario, María Pía Adriasola, incluso compartieron vuelo.

La conversación entre Kast y Abascal, según revelaron ellos mismos, se centró en el problema de la inmigración en España y las críticas del Vox a las gestiones que ha hecho el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Kast señaló que existe una "problemática común" en este ámbito, que podrían resolver mediante "ciertas coordinaciones".

La gira culminará con la intervención del republicano en la Séptima Cumbre Transatlántica, un espacio para consolidar su agenda internacional en el contexto europeo.

"Defender la seguridad no es autoritarismo"

Durante este martes, Kast afirmó también que su defensa de la seguridad "no es autoritarismo" y la de la libertad tampoco es "extremismo", sino "defender las condiciones básicas para que cada sociedad pueda vivir y desarrollarse plenamente" frente al feminismo o el ambientalismo, que criticó desde el Parlamento Europeo en Bruselas.

En su discurso de cierre en la conferencia "Libertad de expresión frente al discurso regulado: reforzar los pilares de la democracia", el Mandatario electo, que se declaró defensor de "la familia, la verdad y la libertad", aplaudió los "vínculos" que generan este tipo de encuentros y defendió que los movimientos ultraconservadores globales no dejen "vacíos" que puedan ocupar quienes "están dispuestos a ocupar esos lugares sin complejo alguno" y "modifican todo lo que está a su alcance para perpetuarse en el poder".

"Hoy estamos experimentando los frutos de una cultura dominada por los ismos: el ambientalismo extremo que prioriza la naturaleza sobre el ser humano, el animalismo radical (...), el feminismo ideológico que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual y el indigenismo radical", criticó Kast.

Kast comienza en Bruselas su gira europea: "Defender la seguridad no es autoritarismo". (FOTO: EFE)

El próximo mandatario chileno aseguró que estas posiciones "no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido; no buscan la igualdad, sino que promueven la división; no buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla".

Kast aseguró que los ultraconservadores tienen que "participar e influir" en los debates porque sus ideas "se defienden solas", mientras que la izquierda -de quienes dijo que "siempre tienen una cara como de odio"- tiene que "usar la violencia para defender lo que creen".

"La hemos sufrido varios de los que estamos acá, pero vale la pena, miren donde llegué", dijo el chileno ante la ovación del público.

Kast advirtió a los ultraconservadores europeos y latinoamericanos reunidos en la conferencia de que "no basta con resistir y conservar los espacios", sino que deben "participar, influir y ganar".

"Cuando les apunten con el dedo, digan: 'Yo no estoy solo, somos muchos y cada día vamos a ser más'", pidió.