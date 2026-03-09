Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes aéreos

Mujer murió tras violento choque de camión en Ruta 5 Sur

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El accidente ocurrió en el acceso al puente Toltén.

 ATON
Un fatal accidente de tránsito se registró este lunes a la altura del kilómetro 701 en la Ruta 5 Sur, sector de acceso al puente Toltén en la ciudad de Pitrufquén, Región de La Araucanía.

Según los antecedentes preliminares, el vehículo de carga chocó violentamente con dos postes del tendido eléctrico, provocando la muerte instantánea de una mujer de 37 años, acompañante del conductor.

El teniente Jordy Contreras, oficial de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros hizo un llamado "específicamente a las personas que van a desarrollar largos trayectos, a maximizar las medidas de seguridad, preparando con antelación su tránsito".

Carabineros implementó desvíos hacia caminos secundarios para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y evitar mayores riesgos para otros automovilistas.

En portada