Abogado de marino imputado por fatal atropello asegura que se desmayó

El abogado Gonzalo Yuseff, defensor del marino imputado por el atropello que dejó a seis personas fallecidas en Viña del Mar, Jonathan Richards, aseguró que su representado sufrió un desmayo en el vehículo que conducía y por eso no pudo frenar y evitar la tragedia.

En entrevista con La Tercera, el jurista detalló los momentos previos al hecho, según la versión entregada por el funcionario de la Armada implicado, y explicó que ese día su cliente ofreció ir a dejar a su pareja al trabajo, alrededor de las 08:00 de la mañana.

"La llevó, bajaron por el trayecto que corresponde. La misma bajada que él hace como subida después. Llegó a Viña, se dio la vuelta, la dejó en Viana y se devolvió. Ella se bajó, le tiró un beso y se fue. Nadie notó algo anormal. Él partió e hizo el mismo recorrido de vuelta. Subió por Libertad hacia el norte y ella lo llamó. Él contestó con manos libres y ella le hizo unos encargos referidos a las hijas de ella que habían quedado solas. Entonces, él estaba con esa premura", relató Yuseff al diario.

"Empezaron a hablar y subió por Alessandri. Había mucha neblina, estaba todo tapado. Entonces él le dijo: 'Chuta, no veo nada'. Siguió subiendo y le dijo: 'Me siento mal, voy a parar'. Luego él siguió subiendo, emergió de la neblina y dijo que vio unos edificios. Vio un paradero y decidió parar. Luego ella le dijo: 'Mi amor, ¿qué te pasa?'. Le siguió hablando y de repente (realiza ruidos de choque)", agregó.

Al ser consultado por su hipótesis del atropello, el abogado apuntó a que si "uno ve el parte policial dice causa basal del accidente: vehículo que pierde el control y se desplaza hacia la derecha. Es esa pérdida de control lo que genera el accidente, no el exceso de velocidad".

"Parece razonable porque el vehículo se desvía hacia la calzada y se sube a la vereda y no hay frenada. Si uno dice, se distrajo, se quedó dormido, se puso a mirar el teléfono o lo que sea, se distrae, se pega el cunetazo, hubiese frenado. Acá no hubo frenazo, siguió un trayecto importante por la vereda, mata a tres personas y choca con una reja que separaba la feria de la vereda", aseguró.

"Las infracciones para que sean penalmente reprobables tienen que tener una causalidad. Todos pasan a 85 kilómetros por hora por ahí. Si va a esa velocidad y no se desvía hubiese seguido circulando", dijo el abogado. (Foto: ATON).

"Yo entiendo que no se pueda creer"

El defensor aludió a que el marino ya había sufrido desmayos con anterioridad, pero indicó que comprobarlo en la investigación de este caso "es imposible a posteriori. Salvo reconstruir la historia y hacerlo con cierta objetividad".

"No hay ninguna cámara, la única cámara que hay es la que se ve tapado. Si hubiese una frontal no estaríamos teniendo esta discusión (...). Yo entiendo que no se pueda creer, pero justamente la desgracia está en lo terrible de las circunstancias. Por un lado, que se sale del camino y, por otro, que estaba lleno de gente", aseveró Yuseff.

Finalmente, el abogado adelantó que irá "a la Corte de Apelaciones a buscar que se restablezca el curso del derecho. Aunque no siempre el derecho impera, a veces hay decisiones que son prácticas y políticas, que hace que se tomen decisiones que se alejan del derecho. Pero vamos a tratar que se reconduzca esto".

Jonathan Richards fue formalizado por cuasidelito de homicidio y lesiones a raíz del trágico atropello, y actualmente se encuentra en prisión preventiva.