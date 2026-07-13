Amplían detención de cabo de la Armada imputado por atropello múltiple en feria de Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar amplió hasta este miércoles la detención de Jonathan Richard, cabo de la Armada de 37 años, imputado por el atropello que dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas en la Feria Caupolicán, en el sector de Gómez Carreño.

El hecho ocurrió cerca de las 08:30 horas del domingo, por causas que aún son materia de investigación, el funcionario naval perdió el control del vehículo que conducía, subió a la vereda y arrolló a varias personas que se encontraban en el lugar.

Tras la audiencia de control de detención, la Fiscalía informó que la formalización quedó pendiente a la espera de antecedentes técnicos, entre ellos el informe definitivo de la SIAT de Carabineros y el protocolo de autopsia de las víctimas.

Tras el atropello, se difundió un video en redes sociales en que el imputado habría señalado que se desmayó mientras conducía.

Sobre esa versión, la fiscal Carolina Monsalve explicó que, "el imputado no ha hecho ni lo uno ni lo otro: no ha prestado declaración ni se ha acogido a su derecho a guardar silencio" por lo que, "no se cuenta formalmente con esos antecedentes".

Monsalve agregó que las pruebas de alcohol y drogas practicadas al funcionario naval no arrojaron presencia de sustancias: "El intoxilyzer arrojó 0.0 y el narcotest lo mismo".



La defensa, representada por el abogado Gonzalo Yuseff, sostuvo respecto al eventual desmayo que "no hay mucho más de lo que ustedes ya saben o de lo que ha circulado" y aseguró que su representado "es una persona saludable" y que "problemas de salud no tiene".

"La disposición del imputado es colaborar plenamente en la investigación y para él esto es una tragedia sin nombre", afirmó el defensor, quien añadió que esperarán hasta la formalización para exponer sus argumentos.

Respecto de las personas lesionadas, cinco fueron trasladadas al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. De ellas, dos ya fueron dadas de alta por lesiones menores, mientras que una mujer y sus dos hijos, lactantes mellizos, permanecen internados, estables y fuera de riesgo vital.

El imputado quedó en calidad de detenido en tránsito y cumplirá la medida en el Cuartel de Infantería de Marina de Concón, debido a su condición de funcionario naval, hasta la audiencia de formalización programada para este miércoles.