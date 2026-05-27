Accidente de tránsito dejó un fallecido y seis lesionados en San Joaquín

Un fallecido y otras seis personas lesionadas dejó un accidente de tránsito registrado durante la noche de este martes en la intersección de Santa Rosa con Carlos Valdovinos, en la comuna de San Joaquín.

El hecho ocurrió cuando un conductor, posiblemente bajo los efectos del alcohol, se pasó una luz roja, impactando a otros dos automóviles.

El teniente Cristián Villablanca precisó que se trata de "una colisión múltiple de tres vehículos con una persona fallecida y lesionados de diversa consideración. Todo es materia de investigación al momento, se están revisando cámaras de seguridad para saber la dinámica del hecho y saber en este caso cuál de los vehículos habría sido el participante de esta situación".

"Al momento se mantienen cuatro personas con lesiones de diversa consideración, de carácter grave, una de ellas en riesgo vital, y dos conductores con lesiones de carácter leve, fuera de riesgo vital", detalló.