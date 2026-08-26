Accidente en La Higuera provocó la muerte de dos funcionarios municipales

Una colisión frontal entre un vehículo menor y un bus interprovincial en la Ruta 5 Norte dejó a dos personas fallecidas la mañana de este miércoles, en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.

El accidente, que tuvo lugar en la cuesta Buenos Aires, provocó la muerte de un hombre y una mujer que viajaban en el auto desde La Serena, ambos funcionarios municipales de La Higuera.

Según el capitán de Carabineros Richard Martínez, comisario de la Sexta Comisaría de La Serena, cerca de las 9:45 horas, "un automóvil que circulaba desde sur a norte colisiona de manera frontal con un bus interurbano, que se desplazaba de norte a sur".

De los otros dos ocupantes de ese vehículo, que también desempeñan funciones en esa comuna, una mujer ingresó en riesgo vital al Hospital de La Serena, mientras que un hombre quedó con lesiones graves.

Personal de la SIAT de Carabineros y del Municipio de La Higuera trabaja en el lugar, incluida la alcaldesa Uberlinda Aquea.

El siniestro se produjo en un sector de doble vía pero que mantiene un solo carril habilitado, pues el otro se encuentra en reparaciones tras el sistema frontal que afectó a la región.

Con todo, el tránsito en ese punto se mantiene interrumpido en dirección al norte debido al procedimiento policial.