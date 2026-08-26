Arrau defendió "estado de excepción local: duro, intensivo y transitorio"

El ministro Martín Arrau reivindicó este miércoles la necesidad de la reforma constitucional en seguridad pública que propone el Gobierno, en medio de frontales voces opositoras y crecientes opiniones oficialistas a favor de retirarla del Congreso.

El militante republicano destacó que el Ejecutivo ya aceptó reducir la urgencia de la normativa con la finalidad de discutir sus elementos con mayor profundidad y conseguir apoyos parlamentarios más amplios.

A la vez, el propio Presidente Kast ha desdramatizado la posibilidad de introducir modificaciones.

En la misma línea, Arrau afirmó que el Gobierno no tiene problema en "morigerar" los aspectos más polémicos, como la duración de 240 días propuesta para el nuevo estado de excepción -cuya dictación está planteada como atribución presidencial sin control del Congreso-; pero enfatizó que diversos actores coinciden en que la creación de esta herramienta es indispensable para enfrentar el fenómeno criminal actual.

"Las principales críticas (a la reforma) han estado por la extensión de la duración del estado de excepción constitucional. Para nosotros eso no es una línea roja: (el Gobierno está) totalmente disponible (a modificar); incluso, si es necesario, dejarlo similar a los que existen hoy día (en la Carta Magna); no es problema", señaló el ingeniero.

"La interceptación de telecomunicaciones (facultada por el mismo estado de excepción que se crearía) es también un tema que podemos morigerar y discutir", admitió.

Salvo esos dos, "el resto de los temas ya son ajustes bastante menores" que habría que hacer, indicó el secretario de Estado, descartando la conveniencia de desechar por completo la iniciativa.

"En las discusiones técnicas que hemos tenido con parlamentarios de amplios sectores políticos, todos coinciden en que se necesita un estado de excepción constitucional local para hacerse cargo de barrios, de zonas donde el crimen organizado opera, y ahí necesitamos una intervención dura e intensiva, temporal y transitoria, por supuesto", remarcó el exintendente de Ñuble.

Consultado por si el Ejecutivo mantiene la expectativa de sacar adelante esta agenda antes de Navidad, como dijo Kast al anunciar la ACOT por cadena nacional, Arrau contestó que, a lo menos con los proyectos prioritarios -como las reglas de uso de la fuerza- debería cumplirse dicho objetivo.

Quien durante los primeros 69 días de este Gobierno (antes de la salida de Trinidad Steinert) oficiara como ministro de Obras Públicas, habló de esta manera tras encabezar un operativo de control migratorio en el Mercado Tirso de Molina, en la comuna de Recoleta.