Automovilista ebrio mató a una persona e hirió a otra más en la Avenida Irarrázaval

Un accidente de tránsito de se registró en Avenida Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa, donde un vehículo que circulaba en dirección al oriente perdió el control y terminó colisionando un segundo auto, dejando a una persona fallecida.

El conductor, quien se encontraba en estado de ebriedad, chocó primero con un semáforo y una señalética de tránsito, y luego con el segundo vehículo. Además, un peatón que transitaba por el sector fue atropellado y quedó con lesiones de diversa gravedad.

El sujeto se encuentra en calidad de detenido.