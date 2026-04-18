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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Automovilista ebrio mató a una persona e hirió a otra más en la Avenida Irarrázaval

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un accidente de tránsito de se registró en Avenida Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa, donde un vehículo que circulaba en dirección al oriente perdió el control y terminó colisionando un segundo auto, dejando a una persona fallecida.

El conductor, quien se encontraba en estado de ebriedad, chocó primero con un semáforo y una señalética de tránsito, y luego con el segundo vehículo. Además, un peatón que transitaba por el sector fue atropellado y quedó con lesiones de diversa gravedad.

El sujeto se encuentra en calidad de detenido.

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