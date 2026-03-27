Bus RED arrasó paradero en Ñuñoa: Al menos cuatro lesionados

Un impactante accidente de tránsito se registró en la comuna de Ñuñoa, donde un bus del sistema RED arrasó con un paradero, quedando de momento cuatro personas lesionadas.

El hecho ocurrió en la esquina de la Avenida Vicuña Mackenna con la calle Argomedo, donde personal de Bomberos y Carabineros ya se encuentran trabajando.

Según los antecedentes policiales, la conductora de la máquina perdió el control tras atropellar a una persona y terminó subiéndose al bandejón donde se encontraba el paradero, impactándolo de manera frontal.

Tanto la conductora como otros dos pasajeros del bus fueron trasladados a un recinto asistencial.

"Según información que nos proporciona el personal del SAMU y Bomberos, tendríamos cuatro lesionados, entre ellos la conductora del bus. Están siendo evaluados en distintos centros asistenciales", dijo el teniente coronel de Carabineros Cristian Tabra.

La policía agregó que, al momento del incidente, afortunadamente no había ningún peatón esperando micro en el paradero.

El tránsito fue alterado en el lugar. Según Transporte Informa, el tránsito de Vicuña Mackenna en dirección sur se desvía por Santa Isabel al oriente; mientras que en dirección norte se desvía a Irarrázaval en dirección oriente-poniente.