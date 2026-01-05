Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Bus RED protagonizó fatal accidente en Peñalolén

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conductor del vehículo se saltó una luz roja, arrollando a un ciclista, impactando un paradero y chocando contra una vivienda.

 ATON (referencial)
Un bus RED protagonizó un fatal accidente durante la tarde de este lunes en la intersección de Río Claro con Los Baqueanos, en la comuna de Peñalolén.

De acuerdo a información preliminar, el conductor del vehículo no respetó la luz roja de un semáforo, encontrándose de frente con un ciclista, y en su intento de esquivarlo lo arrolló, chocó con un paradero y posteriormente contra el muro de una casa.

Producto de la fuerza del impacto, el ciclista perdió una de sus extremidades y falleció en el lugar.

Personal del SIAT de Carabineros investiga los hechos, mientras que el conductor fue detenido aunque no se encontraba en estado de ebriedad.

