Camión derribó torre de alta tensión y cortó por el tránsito en la Ruta 5 Norte

Un tractocamión cargado con granos protagonizó la noche de este domingo un accidente en la Ruta 5 Norte tras chocar contra una torre de alta tensión a la altura del kilómetro 46, incidente que provocó el colapso de la estructura sobre ambas calzadas y obligó al cierre del tránsito.

El hecho se registró en dirección al sur, cuando la máquina de carga pesada sufrió un problema mecánico que derivó en la pérdida del control del móvil. Pese al impacto, el conductor involucrado fue asistido a tiempo por los servicios de salud y se encuentra fuera de riesgo vital.

De acuerdo con los antecedentes iniciales recopilados en el sitio del suceso, la emergencia se habría desencadenado por el estallido de una de las ruedas del vehículo pesado.

"Se recibió un comunicado de que un tractocamión, el cual iba cargado con grano, revienta uno de sus neumáticos por versión del conductor, perdiendo el control del mismo y colisionando con una torre de alta tensión que se encuentra en el costado derecho de la Ruta5 Norte en dirección hacia el sur, provocando la caída de esta hacia la ruta", detalló el oficial de ronda de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, subteniente Jorge Maturana.

"Se encuentra colgando en este momento en los cables de la ruta y el conductor, afortunadamente, no se encuentra con lesiones graves", añadió el uniformado.

Tras el impacto, la estructura y el tendido eléctrico quedaron tendidos a lo ancho de la vía, imposibilitando la circulación vehicular.

Maniobras de retorno y desvíos viales

Frente a la congestión generada y la imposibilidad de avanzar en ambos sentidos, personal policial y unidades de Bomberos ejecutaron maniobras de emergencia sobre la infraestructura vial para liberar a los conductores atrapados.

El subteniente Maturana detalló que están "gestionando el retorno de los vehículos que venían hacia el sur en dirección hacia el norte. Con ayuda de Bomberos, estamos realizando los cortes en la mediana de las barreras de protección con el fin de que ellos puedan realizar el retorno".

Para mitigar el atochamiento, las autoridades implementaron desvíos obligatorios en dos puntos de la autopista:

En dirección al norte : el tránsito es desviado a la altura del kilómetro 40, en el sector de Til Til.

: el tránsito es desviado a la altura del kilómetro 40, en el sector de Til Til. En dirección al sur: los vehículos deben salir a la altura del kilómetro 54, por la salida hacia Rungue.

El procedimiento de retiro de escombros, aseguramiento del cableado eléctrico y despeje de ambas pistas continúa en desarrollo.