Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Camioneta desbarrancó 400 metros en ruta Huara-Colchane: dos fallecidos

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Bomberos logró rescatar con vida a dos pasajeros heridos.

Tras horas de búsqueda, se confirmó el deceso de los otros tripulantes atrapados.

Camioneta desbarrancó 400 metros en ruta Huara-Colchane: dos fallecidos
Un fatal siniestro vial se registró pasada la medianoche de este miércoles en el kilómetro 71 de la ruta 15-CH, vía que conecta a las comunas de Huara y Colchane, en la provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

Una camioneta con cuatro ocupantes perdió el control y desbarrancó por una quebrada de aproximadamente 400 metros de profundidad.

Según los reportes iniciales, el hecho se produjo bajo condiciones climáticas adversas, marcadas por una densa neblina y la caída de granizos.

El personal de Bomberos que acudió al lugar logró rescatar con vida a dos de los pasajeros, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, las labores de búsqueda de los otros dos tripulantes se extendieron durante toda la mañana, culminando con el hallazgo de ambos sin vida entre los restos del vehículo.

A raíz de este suceso, la ruta 15-CH permanece cortada para permitir el trabajo especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, encargada de establecer las causas exactas del volcamiento.

