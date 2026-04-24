Carabinero intentó encubrir choque que protagonizó en estado de ebriedad

Un carabinero fue detenido en la mañana de este viernes luego de que se determinara que conducía el vehículo que chocó a primera hora de hoy en el centro de Santiago donde una persona resultó con lesiones de gravedad.

El funcionario es un cabo de la Cuarta Comisaría de Santiago, quien chocó en calle San Francisco con Tarapacá, detalló el fiscal metropolitano Centro Norte Felipe Olivari, quien precisó que el carabinero se encuentra en estado de ebriedad.

El funcionario huyó a pie del lugar del accidente y luego se acercó hasta la 12° Comisaría de San Miguel para denunciar el robo de su vehículo, sin embargo, detectaron irregularidades en su relato.

"Él, en un principio, realiza una denuncia por el posible robo de su vehículo, pero con las diligencias que nosotros realizamos durante la mañana se pudo acreditar que efectivamente eso no era verdad y que él efectivamente era la persona que conducía el vehículo", señaló Olivari.

Las cámaras de seguridad del sector del choque se observó al conductor y a otros cuatro adultos huyendo del accidente. Sin embargo, una acción particular del conductor permitió identificarlo.

El carabinero volvió a su vehículo donde, en vez de ayudar a las víctimas, sacó un elemento desde su auto y volvió a huir.

Además, el vehículo implicado presentaba irregularidades adicionales. Sus cristales no coincidían con el número de chasis ni del motor, manteniendo un encargo vigente por robo, lo que suma una nueva arista a la investigación penal.

La pasajera del vehículo de aplicación salió eyectada, quedando en riesgo vital. Por ello, el fiscal Olivari confirmó que el carabinero será formalizado por conducción en estado de ebriedad y por no prestar ayuda en un accidente de tránsito en donde hubo personas con lesiones.

La investigación continúa para determinar si los acompañantes del conductor también pertenecían a la institución policial, ya que todos abandonaron el lugar sin socorrer a los heridos.