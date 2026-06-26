Cerrillos: Persona en situación de calle murió atropellada en la Autopista Central

Una persona en situación de calle se precipitó a la calzada y murió tras ser atropellada por un vehículo en la Autopista Central la tarde de este viernes.

Según información preliminar, el siniestro ocurrió en la variante General Velásquez de la ruta, cerca del Parque Bicentenario de Cerrillos.

El procedimiento policial, a cargo de la SIAT de Carabineros, mantuvo el tránsito cortado en dirección al norte por al menos dos horas, generando una alta congestión vehicular incluso desde la comuna de Lo Espejo.