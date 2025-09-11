Chofer de taxibús drogado atropelló a peatón en Talcahuano

El conductor de un taxibús de la línea Ruta Las Playas fue detenido este jueves en la comuna de Talcahuano, por el atropello de un peatón de 64 años, quien permanece hospitalizado en riesgo vital.

Después del arresto, los peritajes de la SIAT de Carabineros arrojaron que el sospechoso, de 62 años, estuvo manejando bajo la influencia de la marihuana.

Al respecto, el seremi de Transportes del Biobío, Patricio Fierro, indicó que la línea de buses involucrada "ha instruído internamente un procedimiento administrativo para determinar las causas que han generado este lamentable hecho", mientras que su cartera puso todos los antecedentes respectivos en manos de la Justicia.

"No es permisible que ningún conductor del transporte público trabaje bajo la influencia de alcohol o drogas, y en consecuencia, cuando esto suceda, tienen que existir sanciones severas", subrayó la autoridad regional.

Fierro también manifestó su "preocupación" por el estado de salud de la víctima, y dijo esperar "su pronta recuperación".