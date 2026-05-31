Choque entre micro y automóvil dejó un fallecido en Isla de Maipo

Un hombre de 22 años murió este domingo tras una colisión entre una micro de la locomoción colectiva y un vehículo particular en la comuna de Isla de Maipo, en el kilómetro 2 de la Ruta G-460, a la altura de la curva La Patagua.

Producto del impacto, el conductor del automóvil falleció debido a la gravedad de sus lesiones. En tanto, su acompañante, una mujer de 20 años, fue trasladada hasta el Hospital de Talagante, donde permanece internada en riesgo vital.

Las causas que originaron el choque son materia de investigación y deberán ser establecidas por los peritajes que se realicen en el lugar del accidente.