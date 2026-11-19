Una colisión entre dos camiones de alto tonelaje mantiene el corte total de Américo Vespucio, a la altura de Primo de Rivera, en Maipú.

El accidente provocó el volcamiento de uno de los vehículos, cuya carga quedó esparcida en la ruta. El segundo camión cayó hacia una zona de pastizales aledaña a la vía.

Debido al procedimiento, el tránsito está siendo desviado hacia la vía local por la salida 26.