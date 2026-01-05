Conductor ebrio chocó a otro auto y dejó con lesiones a bebé de tres días de vida

Un conductor ebrio que transitaba en la comuna capitalina de Recoleta chocó a otro auto en cuyo interior iba una familia, entre la cual había una guagua de tres días de vida que quedó con lesiones leves.

El hecho ocurrió en la Avenida Recoleta, donde una pareja circulaba en su vehículo junto a su recién nacida hija, hasta que pararon en un semáforo en rojo.

Sin embargo, en ese momento fueron impactados por un segundo móvil que iba a gran velocidad, quedando con lesiones la madre y su bebé, cuyo sistema de retención infantil evitó un peor desenlace.

Mientras que las afectadas fueron derivadas a un recinto asistencial, testigos retuvieron al conductor del móvil que causó el choque y a su acompañante, hasta la llegada de Carabineros.

"Durante esta madrugada, uniformados de la Subcomisaría Recoleta Sur detuvieron a un sujeto adulto que, bajo los efectos del alcohol, habría provocado un accidente de tránsito en la comuna de Recoleta", dijo el teniente Diego Vega, de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros.

"En el hecho se vio involucrado una lactante de tres días de vida, la que fue atendida por personal del SAMU y, por protocolo, trasladada hasta el centro asistencial para ser evaluada de manera preventiva. El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía Centro Norte", agregó.