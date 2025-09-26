Conductor murió tras volcar su vehiculó en la Autopista Acceso Sur

Una persona murió en un accidente de tránsito registrado la tarde de este viernes en la Autopista Acceso Sur, en la comuna de Puente Alto. El incidente, que se encuentra bajo investigación por parte de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, involucró a un vehículo cuyo conductor habría perdido el control.

Según los primeros reportes, el automóvil impactó contra las barreras de contención de la autopista y posteriormente volcó en plena calzada. Como resultado de este suceso, se confirmó el deceso de una persona en el lugar.

Las consecuencias del accidente han repercutido directamente en el flujo vehicular. Se implementó un corte total de vehículos en dirección a Santiago, a la altura del kilómetro 7 de la autopista, pasado el peaje Tocornal.