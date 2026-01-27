Conductora ebria protagonizó choque contra vehículo estacionado en Providencia

Una conductora en estado de ebriedad protagonizó un choque contra un vehículo estacionado durante la madrugada de este martes en Avenida Santa María, en la comuna de Providencia.

Según explicó el teniente José Villarroel, "esta conductora se encontraba en estado de ebriedad, arrojando sobre 1,5 gramos por litro de alcohol en la sangre, por cuanto se procede a la detención de la misma. Ella tuvo lesiones leves y de igual forma el conductor del vehículo que se encontraba estacionado no habría resultado con lesiones".

"El vehículo se encontraba con la documentación vencida, por lo cual va a ser puesto a disposición del juzgado de policía local correspondiente", añadió.