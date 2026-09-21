Conductora ebria volcó su auto y sus dos hijos pequeños están ahora en riesgo vital

Dos niños de corta edad se encuentran internados en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción, tras ser víctimas de un accidente vehicular protagonizado por su madre, quien conducía ebria.

El hecho ocurrió pasadas las 22:00 horas del domingo a la altura del cruce Patagual, en la ruta que conecta las comunas de San Pedro de la Paz y Santa Juana, en la Región del Biobío.

Según la investigación que lleva adelante la SIAT de Carabineros, la mujer se encontraba al volante con 0,93 gramos de alcohol por litro de sangre, y producto de una discusión con su copiloto, accionó el freno de mano a alta velocidad, provocando que su auto se volcara y que sus dos hijos, de tres y nueve años de edad, sufrieran graves lesiones.