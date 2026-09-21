Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.7°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Conductora ebria volcó su auto y sus dos hijos pequeños están ahora en riesgo vital

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dos niños de corta edad se encuentran internados en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción, tras ser víctimas de un accidente vehicular protagonizado por su madre, quien conducía ebria.

El hecho ocurrió pasadas las 22:00 horas del domingo a la altura del cruce Patagual, en la ruta que conecta las comunas de San Pedro de la Paz y Santa Juana, en la Región del Biobío.

Según la investigación que lleva adelante la SIAT de Carabineros, la mujer se encontraba al volante con 0,93 gramos de alcohol por litro de sangre, y producto de una discusión con su copiloto, accionó el freno de mano a alta velocidad, provocando que su auto se volcara y que sus dos hijos, de tres y nueve años de edad, sufrieran graves lesiones.

contenido de servicio
Las + leídas