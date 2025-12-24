Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito
Fatal atropello en Estación Central: Conductor afirma que peatón cruzó por paso no habilitado
Publicado:
| Periodista Radio: Cristian Aburto
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un conductor atropelló y mató a un peatón en la comuna de Estación Central, específicamente en la esquina de las calles Arica con Obispo Umaña.
Según relató el conductor -ahora detenido tras el hecho-, él se encontraba transitando por Arica hacia el poniente, cuando la víctima cruzó por un paso no habilitado.
El automovilista no pudo frenar a tiempo e impactó al peatón, dándole muerte. La SIAT de Carabineros corrobora esta versión e investiga en el lugar, cuyo tránsito se tuvo que cortar en un principio.