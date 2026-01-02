Histórica jefa de la UCI del Hospital de Concepción falleció tras ser atropellada

La comunidad médica de la Región del Biobío se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Bernardita Peña, destacada enfermera y jefa de supervisión de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Médica del Hospital Regional de Concepción.

La profesional, con una trayectoria de más de 30 años al servicio público y al cuidado de pacientes críticos, falleció la madrugada de este viernes a raíz de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido el pasado lunes 29 de diciembre, cuando fue embestida por una camioneta de grandes dimensiones.

La muerte de Peña ha generado profunda consternación entre los más de 8.000 trabajadores del Hospital Regional de Concepción. Sus colegas la recuerdan no solo por su excelencia técnica en la UCI, sino también por su liderazgo humano durante los 30 años en los que encabezó la supervisión de la unidad.

Siguiendo su voluntad expresada en vida, Bernardita Peña se convirtió en donante de órganos. Su familia respetó esta decisión, permitiendo que ya se haya iniciado el proceso de procuración, brindando así una nueva oportunidad de vida a otros pacientes.