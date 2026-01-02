Histórica jefa de la UCI del Hospital de Concepción falleció tras ser atropellada
Bernardita Peña, destacada enfermera con más de 30 años de trayectoria en el recinto, fue embestida por una camioneta la tarde del lunes 29 de diciembre.
Perdió la vida a causa de las graves lesiones sufridas en el accidente, provocando profunda consternación entre la comunidad médica de la ciudad penquista.
La muerte de Peña ha generado profunda consternación entre los más de 8.000 trabajadores del Hospital Regional de Concepción