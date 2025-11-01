Joven de 18 años murió en violento accidente de tránsito en Casablanca

Un joven de 18 años perdió la vida la noche del viernes tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la Ruta F-90, a la altura del kilómetro 10.040, en dirección hacia Algarrobo, comuna de Casablanca, Región de Valparaíso.

Según información de Carabineros, el hecho se registró cerca de las 22:47 horas, cuando un vehículo Audi A1 colisionó violentamente con el acoplado de un camión, en circunstancias que aún son materia de investigación. El joven, que viajaba como copiloto, falleció en el lugar debido a la fuerza del impacto.

En tanto, una mujer que iba en el asiento trasero resultó con una fractura de clavícula y fue derivada al Hospital de Casablanca, mientras que el conductor del automóvil fue trasladado en estado grave al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, fuera de riesgo vital.

Al sitio del siniestro acudieron voluntarios de Bomberos de Casablanca —de la 1ª, 2ª y 3ª compañías— y personal del SAMU, quienes trabajaron en el rescate y atención de las víctimas.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para determinar las causas del hecho, entre ellas un posible exceso de velocidad, distracción del conductor o falla mecánica.