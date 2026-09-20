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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Joven de 21 años murió tras choque y volcamiento de vehículo en Maipú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Camino a Melipilla y lo protagonizó un móvil con tres ocupantes en su interior.

Joven de 21 años murió tras choque y volcamiento de vehículo en Maipú
 ATON (archivo)

La víctima que falleció se ubicaba en la parte trasera del auto sin cinturón de seguridad, mientras que el conductor, de 20 años, fue detenido por Carabineros.

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Un fatal accidente de tránsito se registró este domingo en la comuna de Maipú, donde un joven de 21 años perdió la vida tras impactar un poste y volcar. 

Carabineros informó que el hecho ocurrió alrededor de las 04:30 de la madrugada en la esquina de Camino a Melipilla con Esquina Blanca. Allí, por razones que se investigan, un vehículo con tres ocupantes en su interior perdió el control.

La víctima que falleció se ubicaba en la parte trasera del móvil sin cinturón de seguridad, mientras que el conductor, de 20 años, fue detenido por los uniformados. 

El teniente Cristian González, de la SIAT de Carabineros, informó que "son tres personas las que iban movilizadas en el vehículo y el detenido es una persona de 20 años, de sexo masculino, que manejaba el vehículo".

Se le aplicaron los exámenes de narcotest y alcotest al imputado, los cuales arrojaron negativo. 

Por el momento, la policía descarta que el imputado haya conducido bajo el alcohol o las drogas. 

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