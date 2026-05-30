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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Joven de 23 años y motorista murieron en accidentes viales en Puerto Montt y Maullín

Publicado:
| Periodista Radio: Soledad Lorca
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El primero fue impactado por el espejo de un camión tres cuartos en la capital regional de Los Lagos; y el segundo colisionó con una camioneta.

Joven de 23 años y motorista murieron en accidentes viales en Puerto Montt y Maullín
 Archivo

Ambos siniestros, ocurridos por separado, son indagados por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, por orden del Ministerio Público.

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Un joven de 23 años y un motorista fallecieron en distintos accidentes de tránsito ocurridos en las comunas de Puerto Montt y Maullín (Región de Los Lagos).

El primero, acontecido en la mentada capital regional, se registró cerca de las 04:00 de la madrugada en la caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura de las bodegas Megacentro, en dirección norte a sur.

Allí, un joven de 23 años fue impactado por el espejo de un camión tres cuartos, lo que le provocó lesiones de gravedad. Tras la llegada de equipos de emergencia, fue trasladado a un recinto asistencial, que confirmó su fallecimento. 

El otro hecho ocurrió en el sector rural de Olmopulli, en la comuna de Maullín, donde un motorista perdió la vida tras colisionar con una camioneta. De momento, Fiscalía no ha entregado mayores antecedentes del suceso.

Ambos siniestros, ocurridos por separado, son indagados por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, por orden del Ministerio Público.

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