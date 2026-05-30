Joven de 23 años y motorista murieron en accidentes viales en Puerto Montt y Maullín

Un joven de 23 años y un motorista fallecieron en distintos accidentes de tránsito ocurridos en las comunas de Puerto Montt y Maullín (Región de Los Lagos).

El primero, acontecido en la mentada capital regional, se registró cerca de las 04:00 de la madrugada en la caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura de las bodegas Megacentro, en dirección norte a sur.

Allí, un joven de 23 años fue impactado por el espejo de un camión tres cuartos, lo que le provocó lesiones de gravedad. Tras la llegada de equipos de emergencia, fue trasladado a un recinto asistencial, que confirmó su fallecimento.

El otro hecho ocurrió en el sector rural de Olmopulli, en la comuna de Maullín, donde un motorista perdió la vida tras colisionar con una camioneta. De momento, Fiscalía no ha entregado mayores antecedentes del suceso.

Ambos siniestros, ocurridos por separado, son indagados por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, por orden del Ministerio Público.