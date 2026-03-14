Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.6°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Joven madre se convirtió en la decimocuarta víctima fatal de la explosión en Renca

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Isidora Larenas, de 23 años, falleció tras pasar casi un mes internada con el 80% de su cuerpo quemado.

En plena conmoción tras el accidente, alcanzó a llamar al papá de su hijo de dos años para asegurarse de que cuidara de él.

Joven madre se convirtió en la decimocuarta víctima fatal de la explosión en Renca
 LUN

"Queremos que la recuerden como lo que fue: una luchadora y una excelente madre", dijo su hermano Miguel a Las Últimas Noticias.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una joven madre de 23 años murió tras pasar casi un mes hospitalizada por la explosión de un camión de Gasco en la comuna de Renca el 19 de febrero, convitiéndose en la víctima fatal número 14 de esta tragedia.

De acuerdo a Las Últimas Noticias, Isidora Larenas fue hospitalizada en estado crítico, con el 80% de su cuerpo quemado, y falleció en la Clínica Indisa.

La madre de un niño de 2 años alcanzó a llamar -segundos después de la emergencia- al padre de su hijo para pedirle que cuidara de él: "Me quemé, hubo una explosión", relató su hermano Miguel a LUN.

El día de la explosión, Larenas conducía un pequeño camión de reparto y llegó junto a su jefa hasta la bodega de una empresa donde debía retirar mercadería. Al momento de la tragedia, se encontraba en la caseta de seguridad, donde se ubicaba un guardia que también murió.

"Isidora corrió, como todos, y en eso llegó donde la jefa que se había bajado antes y la encontró en el camino corriendo. Mientras corría se acordó del número del papá de su hijo y lo llamó. Le dijo: 'Me quemé, me quemé, hubo una explosión, cuida a mi hijo'", detalló su hermano.

Durante las semanas siguientes, Larenas permaneció consciente durante parte de su hospitalización y alcanzó a comunicarse con su familia, menos con su hijo, que por protocolos médicos no pudo ingresar a visitarla. Sin embargo, sus familiares le mostraron videos y fotografías: "Cuando los vio le cayeron sus lagrimitas, pero quedó más tranquila".

La mujer, originaria de la Región de Valparaíso, había llegado hace seis meses a Santiago con el fin de conseguir estabilidad para criar a su hijo. Dos semanas antes había comenzado a trabajar en el reparto.

"Queremos que la recuerden como lo que fue: una luchadora y una excelente madre", enfatizó su hermano, a quien le han dicho que la investigación sobre las responsabilidades del accidente podrían extenderse hasta por dos años.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada