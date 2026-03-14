Joven madre se convirtió en la decimocuarta víctima fatal de la explosión en Renca

Una joven madre de 23 años murió tras pasar casi un mes hospitalizada por la explosión de un camión de Gasco en la comuna de Renca el 19 de febrero, convitiéndose en la víctima fatal número 14 de esta tragedia.

De acuerdo a Las Últimas Noticias, Isidora Larenas fue hospitalizada en estado crítico, con el 80% de su cuerpo quemado, y falleció en la Clínica Indisa.

La madre de un niño de 2 años alcanzó a llamar -segundos después de la emergencia- al padre de su hijo para pedirle que cuidara de él: "Me quemé, hubo una explosión", relató su hermano Miguel a LUN.

El día de la explosión, Larenas conducía un pequeño camión de reparto y llegó junto a su jefa hasta la bodega de una empresa donde debía retirar mercadería. Al momento de la tragedia, se encontraba en la caseta de seguridad, donde se ubicaba un guardia que también murió.

"Isidora corrió, como todos, y en eso llegó donde la jefa que se había bajado antes y la encontró en el camino corriendo. Mientras corría se acordó del número del papá de su hijo y lo llamó. Le dijo: 'Me quemé, me quemé, hubo una explosión, cuida a mi hijo'", detalló su hermano.

Durante las semanas siguientes, Larenas permaneció consciente durante parte de su hospitalización y alcanzó a comunicarse con su familia, menos con su hijo, que por protocolos médicos no pudo ingresar a visitarla. Sin embargo, sus familiares le mostraron videos y fotografías: "Cuando los vio le cayeron sus lagrimitas, pero quedó más tranquila".

La mujer, originaria de la Región de Valparaíso, había llegado hace seis meses a Santiago con el fin de conseguir estabilidad para criar a su hijo. Dos semanas antes había comenzado a trabajar en el reparto.

"Queremos que la recuerden como lo que fue: una luchadora y una excelente madre", enfatizó su hermano, a quien le han dicho que la investigación sobre las responsabilidades del accidente podrían extenderse hasta por dos años.