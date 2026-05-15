La Florida: Dos vehículos chocaron y derribaron un poste de luz

Una camioneta Toyota Hilux y un vehículo Audi protagonizaron una colisión de alta energía que, por proyección, hizo que ambos autos impactaran a un poste del alumbrado público, en la comuna de La Florida.

El siniestro ocurrió poco después de que el segundo vehículo se negara a una fiscalización por parte de Carabineros y escapara de la policía, que lo siguió hasta la esquina de calle José Miguel Carrera con Avenida Punta Arenas.

Fue allí donde el Audi chocó con la camioneta y eventualmente con el poste, provocando que éste último cayera sobre una casa y dejara al sector sin suministro eléctrico.

El tránsito en la zona se mantiene cortado en medio de las labores para retirar ambos vehículos, los que además se incendiaron producto de la colisión.

Sin embargo, sus ocupantes sólo resultaron con contusiones leves, según el subteniente Daniel Cuevas, oficial de ronda de la Prefectura Radiopatrullas: "Ambos (vehículos) resultaron con daños de consideración, y los conductores quedaron lesionados. En el Audi, se encontraban dos ocupantes y en la camioneta tres, y fueron trasladados a distintos centros asistenciales".

Por otro lado, al revisar las pertenencias de los involucrados en el accidente, se encontró droga en la camioneta, la cual que fue incautada por Carabineros antes de detener a su conductor.