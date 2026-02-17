Síguenos:
País | Policial | Accidentes de tránsito

"Motochorro" en fuga atropelló y mató a adulta mayor en Maipú

Publicado:
Redacción Cooperativa

Arrolló a la mujer de 75 años tras sustraer un celular a un transeúnte.

 Thgusstavo Santana, pexels.com (referencial)
Una mujer de 75 años murió luego de ser arrollada por un delincuente que huía en motocicleta tras cometer un robo por sorpresa en la comuna capitalina de Maipú.

Según la información policial, el hecho ocurrió en Avenida El Rosal, momentos después de que el sujeto, que circulaba en un vehículo sin patente, sustrajera un celular a un transeúnte.

La anciana fue impactada al salir de su domicilio y, pese a los esfuerzos de reanimación del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y su traslado a la Clínica Indisa, no logró sobrevivir.

El responsable se dio a la fuga y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros lidera las diligencias para dar con su paradero.

En portada