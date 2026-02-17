Progresismo fijó su historiado cónclave para la primera semana de marzo

Las fuerzas que sustentan al Gobierno saliente han comenzado a trazar la hoja de ruta para su rol como oposición a partir del 11 de marzo, centrando sus esfuerzos en la organización de un gran cónclave progresista programado para la primera semana del próximo mes.

La instancia, que originalmente buscaba coordinar la agenda legislativa de cierre, ha mutado hacia un espacio de definición estratégica para enfrentar el próximo ciclo político.

La preparación de este encuentro no ha estado exenta de dificultades debido a las tensiones internas que han marcado el inicio del año. Pese a la convocatoria, el descontento del Socialismo Democrático con el PC y el Frente Amplio ha diluido la posibilidad de una alianza única, llevando a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo a desdramatizar la existencia de varias oposiciones.

Según fuentes de La Moneda, el objetivo del cónclave ahora se enfoca en establecer una coordinación política mínima que permita a los distintos sectores del progresismo convivir con sus diferencias identitarias mientras actúan como contrapeso al nuevo Ejecutivo.

Frente municipal

Mientras en el Congreso la unidad parece frágil, en el mundo municipal se observa un tenor diferente de colaboración. Alcaldes de diversos sectores del oficialismo ya han comenzado a establecer "líneas rojas" frente a las propuestas de la Administración entrante.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), advirtió ayer, en Cooperativa, que los jefes comunales van a "defender" los intereses de sus vecinos: "Si el Gobierno cree que es una buena idea, por ejemplo, eliminar el pago de contribuciones y con eso desfinanciar a los municipios, bueno, con mucho respeto y firmeza también haremos ver que eso creemos que perjudica a nuestros vecinos y trataremos de evitarlo", aseguró.

En este bloque municipal se han articulado figuras como Javiera Reyes (PC), de Lo Espejo, y Karina Delfino (Partido Socialista), de Quinta Normal. Sin embargo, este frente tampoco está libre de roces; la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (Democracia Cristiana), ha manifestado críticas hacia lo que considera liderazgos "sectarios" dentro del bloque progresista.

En el ámbito legislativo, la situación es aún más compleja. Las "pasadas de cuenta" y las críticas internas —como las del diputado socialista Marcos Ilabaca hacia el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también PS— sugieren que el cónclave de marzo deberá abordar primero las heridas abiertas antes de proyectar una plataforma común.