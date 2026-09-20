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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Motociclista falleció tras impactar un poste en Pedro Aguirre Cerda

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Un motocilista de 36 años perdió la vida este domingo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda luego de impactar un poste de alumbrado público. 

El hecho ocurrió en la esquina de la Avenida Clotario Blest con la calle Carlos Marx, donde la víctima -que aparentemente transitaba a exceso de velocidad en un pavimento húmedo- perdió el control y chocó.

Transeúntes fueron testigos de lo sucedido y trasladaron al malherido al SAR de la comuna. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, murió. 

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