Un accidente de tránsito se registró en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 19, en sector El Lucero de la comuna de Colina, donde un motociclista de 25 años falleció tras perder el control de su vehículo.

El teniente Alejandro Lizama, de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, detalló que la víctima "habría perdido el control y la maniobrabilidad del vehículo, produciéndose el accidente de tránsito y falleció posteriormente en el lugar. Con los antecedentes que se barajan, podemos establecer que no hay terceros involucrados en el accidente en primera instancia".

El personal especializado de Carabineros continúa las diligencias en el sector, mientras se recomendó a los conductores transitar con máxima precaución y considerar posibles retrasos en el desplazamiento.