Mujer atropellada por jefa de Desarrolla Biobío está con "riesgo vital importante"

En estado crítico y con "riesgo vital importante" se mantiene una mujer de 55 años que fue arrollada por Macarena Vera, gerenta general de la corporación Desarrolla Biobío, en pleno centro de Concepción.

El incidente, calificado como un atropello de alta energía, ocurrió el pasado jueves a solo una cuadra de la Primera Comisaría de Carabineros, en la intersección de las calles Salas y O'Higgins.

Según los registros de cámaras de seguridad y la investigación policial, tras impactar a la peatón con su camioneta de gran envergadura, la encargada de Desarrolla Biobío —que depende directamente del Gobierno Regional— se dio a la fuga sin prestar auxilio ni dar aviso a las autoridades.

El capitán de Carabineros Jonathan Jiménez detalló que "se logró identificar la patente del vehículo a través del registro de cámaras públicas. Con la patente, personal de la SIP (Sección de Investigaciones Policiales) logra identificar al dueño del vehículo y, a través de eso, logra dar con el domicilio de la conductora".

Por su parte, el director del Hospital Regional de Concepción, Claudio Baeza, confirmó la gravedad del diagnóstico: "Es una paciente politraumatizada con múltiples contusiones y fracturas bilaterales múltiples. Su condición es crítica y está actualmente internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, con un riesgo vital importante".

Precisó que "han ido mejorando algunos parámetros y valores desde su ingreso, pero se mantiene en una condición crítica".

Formalizada el lunes por los delitos de cuasidelito de lesiones graves gravísimas y denegación de auxilio, Vera se encuentra haciendo uso de una licencia médica mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El tribunal decretó para la ejecutiva la medida cautelar de arraigo nacional, fijando además un plazo de investigación de cinco meses.

A pesar de la gravedad de la imputación y de que su cargo es clave para el Gobierno Regional —institución que, a través de Desarrolla Biobío, gestiona proyectos de alto impacto como el Festival REC—, la administración aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la continuidad de Vera.