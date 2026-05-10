Puente Alto: Motociclista murió al colisionar con un auto

Un motociclista murió este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en la esquina de Avenida Gabriela con calle Creta, en la comuna de Puente Alto.

Según información policial, se trata de un choque que involucró a una motocicleta y un vehículo particular que era conducido por una mujer de nacionalidad chilena de 23 años.

El capitán Franklin Toledo de Carabineros indicó que aún no se ha logrado establecer responsabilidades en el accidente, pero la principal hipótesis es que uno de los dos conductores no respetó la luz roja de un semáforo.

"Una persona que conducía de dirección de oriente a poniente (la mujer), al efectuar un viraje hacia la izquierda en la intersección de calle Creta y, por motivos que se investigan, se produjo un accidente de tipo colisión, en la cual resultó fallecido un motorista que transitaba de poniente hacia oriente", detalló el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera.

"La conductora conducía con la totalidad de la documentación al día y normal estado de temperancia", precisó Toledo, quien señaló que la persona fallecida aún no ha podido ser identificada.

La Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para determinar las responsabilidades del fatal accidente.