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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Repartidor murió tras chocar contra un poste en Providencia

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Autor: Redacción Cooperativa
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Un repartidor de nacionalidad venezolana y 34 años falleció la noche de este martes tras impactar contra un poste de cámaras de vigilancia en la intersección de las avenidas Francisco Bilbao y José Manuel Infante, en la comuna de Providencia.

"A raíz del choque, el conductor tuvo que ser reanimado por personal del SAMU y trasladado al Hospital del Salvador, donde posteriormente falleció producto de sus graves lesiones", informó el capitán Nicolás Painepil, oficial de ronda de la Prefectura Oriente de Carabineros.

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