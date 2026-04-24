Responsables huyeron: Vehículo chocó a conductor de aplicación y pasajera está en riesgo vital

Un vehículo perteneciente a un conductor de aplicación de transportes fue colisionado por otro auto en la comuna de Santiago, provocando que la pasajera que trasladaba quedase en riesgo vital.

Mientras el primer móvil bajaba por calle Tarapacá durante un viaje de Uber, fue chocado por el segundo vehículo, que circulaba hacia el sur por San Francisco.

Debido al impacto, la mentada pasajera resultó eyectada y actualmente "se mantiene lesionada en riesgo vital en la ex-Posta Central", indicó el capitán de Carabineros Henry González.

El oficial añadió que, "por lo que indica el conductor, alrededor de cinco sujetos -todos hombres adultos- habrían huido a pie" tras el accidente, abandonando en el lugar un móvil que cuenta con un vidrio robado.

Por otro lado, y según información preliminar, los ocupantes de este auto son funcionarios de Carabineros, aunque esto debe ser corroborado por el Ministerio Público.

Los trabajos de personal de la SIAT mantienen el tránsito suspendido en San Francisco con Tarapacá.