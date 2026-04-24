Deuda total aumentó 15% en 12 meses: Morosos superan los 4 millones de personas

El informe de morosidad del primer trimestre de 2026, elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián (USS) y Equifax, arrojó que los morosos llegaron a 4.011.868 personas en este periodo, su mayor nivel desde el primer trimestre del 2024 (4.045.945).

Además, la tasa de morosidad -número de morosos en relación con la población mayor de 18 años- fue de 25,2%, igual que en el cuarto trimestre del 2025.

En tanto, la deuda morosa alcanzó los 10.828 millones de dólares, equivalente a un 2,93% del PIB, llegando al nivel más alto desde el tercer trimestre del 2021 (11.161 millones de dólares).

Además, esta cifra representa un alza de un 15% en 12 meses y suma 1.412 millones de dólares respecto de hace un año. Es su.

En promedio, la mora llegó a 2.514.194 pesos, subió por cuatro trimestres consecutivos y tocó su monto más alto desde el último trimestre del 2021 ($2.538.566). En 12 meses, la mora promedio subió 7,1%.

Asimismo, la distribución de las personas en mora muestra que la mayor concentración aún se ubica en los tramos intermedios, principalmente entre 100 mil y 3 millones de pesos, donde se encuentra el 64,7% de los casos de morosidad, resaltan los autores del informe.

Sin embargo, el crecimiento más dinámico se produce en los niveles más altos. Mientras las personas con compromisos pendientes menores o iguales a 100 mil pesos disminuyeron 3,7% en doce meses, quienes mantienen obligaciones superiores a 3 millones aumentaron 10,7% en el mismo período, registrando el mayor incremento entre todos los tramos de mora.

Finalmente, el número de personas con deudas impagas aumentó en todos los grupos socioeconómicos, con el mayor incremento en los segmentos más vulnerables entre el último trimestre del año pasado y el del primero del año: ABC1 (+0,4%), C2 (1,1%), C3 (1,1%), D (1,3%) y E (1,4%).