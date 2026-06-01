Una micro y una van colisionaron en Alameda frente a la Catedral Evangélica

Un bus del sistema Red y un vehículo particular tipo van colisionaron esta mañana cuando avanzaban por Alameda en dirección al poniente en la comuna de Estación Central.

El accidente ocurrió a la altura de la calle Obispo Umaña, frente a la Catedral Evangélica Jotabeche, y terminó con la micro chocando un poste y el vehículo a una reja metálica que divide la vereda con la calzada.

El incidente obligó a cerrar una pista de la Alameda, generando congestión en hora punta, y sólo dejó -con lesiones de carácter leve- al conductor de la van.