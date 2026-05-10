Una persona fallecida y seis lesionadas tras accidente en Ruta 1 Norte en Antofagasta

Un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 11.400 de la Ruta 1 Norte en la Región de Antofagasta dejó una mujer fallecida y seis personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Pedro Aguirre Cerda: "Alrededor de las 03:00 de la madrugada de este domingo, la central de alarma del Cuerpo de Bomberos despachó las unidades de la Octava y Séptima Compañía hasta la Ruta 1, a la altura de la empresa Carozzi, por un volcamiento de vehículo menor", informó Fabricio Ponce, capitán de la Octava Compañía.

"En el lugar se constató el desbarrancamiento del móvil y en su interior habían siete personas, entre ellas una fallecida. Todos los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional por personal del SAMU y ambulancia de autopista", agregó.